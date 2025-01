Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + In Baucontainer eingestiegen + Autos in Marburg beschädigt + Renault beschädigt - Unfallzeugen gesucht! +

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: In Baucontainer eingestiegen

Am frühen Samstagmorgen (04.01.2025) beschädigte ein Einbrecher gegen 03:15 Uhr ein Fenster eines Baucontainers in der "Niederrheinische Straße" in Stadtallendorf und stieg anschließend in den Container ein. Dort ließ er einen Kfz-Schlüssel und 6 EUR Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei Marburg erbittet Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Marburg: Autos in Marburg beschädigt

In der Zeit von Sonntag (05.01.2025), 13:00 Uhr bis Montag (06.01.2025), 07:15 Uhr warf ein Unbekannter Steine auf einen schwarzen Toyota Auris. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Graf-von-Stauffenberg-Straße in Ockershausen. Der Steinewerfer beschädigte den Toyota an der Motorhaube, der Windschutzscheibe und dem Dach. Die Schadenssumme wird auf 4.000 EUR geschätzt. Auf dem Richtsberg, in der Straße "In der Badestube", ritzte ein Unbekannter ein Hakenkreuz in den Lack eines grauen Citroen. Das Auto parkte von Samstag (04.01.2025), 20:30 Uhr bis Montag (06.01.2025), 14:00 Uhr in Höhe der Hausnummer 3. Die Marburger Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich telefonisch unter 06421 4060 zu melden.

Biedenkopf: Renault beschädigt - Unfallzeugen gesucht!

Zwischen 07:30 Uhr und 15:30 Uhr kam es am Montag (06.01.2025) zu einer Unfallflucht in Eckelshausen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kollidierte dabei mit einem gelben Renault Kangoo, der in der "Untere Bergstraße" in Höhe der Hausnummer 7 parkte. Am Renault entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4.500 EUR. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Biedenkopf zu melden (Tel.: 06461 92950).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

