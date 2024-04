POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht: Abgestellter Pkw beschädigt

Emmerich am Rhein (ots) - Am Freitag (12. April 2024) kam es zwischen 18:15 Uhr und 18:40 Uhr an der Wardstraße in Emmerich zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 50-jährige Fahrzeughalterin aus Emmerich hatte einen grauen Renault Megane auf dem Parkplatz eines Discounters abgestellt gehabt und musste nach Ihrer Rückkehr, Beschädigungen am vorderen sowie hinteren Radkasten auf der Fahrerseite feststellen. Die oder der ...

