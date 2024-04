Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Geldern (ots)

Am Sonntag (14.04.2024), gegen 04:00 Uhr kam es in Geldern-Kapellen auf der L480 ("Am Mühlenwasser" und "Lange Straße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer eines Porsche schwer verletzt wurde. Der 26-Jährige mit Wohnsitz in Rheinberg befuhr die L480 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Kapellen. Im Bereich der Ortseinfahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte u.a. gegen eine Wand und ein geparktes Fahrzeug. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle erstreckte sich über eine Länge von ca. 400 m. Der Porsche wurde stark beschädigt und sichergestellt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW unterstützte bei der Unfallaufnahme. Der Opferschutz der Polizei Kleve wurde ebenfalls hinzugerufen. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle bis ca. 12:00 Uhr gesperrt.

