BPOLI EBB: 132 Migranten am Wochenende

Zittau / Löbau / Bautzen (ots) - Bundespolizisten und Fahnder der Gemeinsamen Fahndungsgruppe Bautzen stellten in den vergangen 36 Stunden insgesamt 105 unerlaubt eingereiste Migranten fest. Durch einen Bürgerhinweis wurde der Bundespolizei am 20. September 20223 gegen 00:05 Uhr bekannt, dass sich im Bereich des "Königsholzes" in der Nähe von Mittelherwigsdorf eine größere Personengruppe befindet. Die eingesetzten ...

