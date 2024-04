POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Pkw auf Parkplatz beschädigt

Geldern (ots) - Am Sonntag (14.04.2024), gegen 04:00 Uhr kam es in Geldern-Kapellen auf der L480 ("Am Mühlenwasser" und "Lange Straße) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer eines Porsche schwer verletzt wurde. Der 26-Jährige mit Wohnsitz in Rheinberg befuhr die L480 aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Kapellen. Im Bereich der Ortseinfahrt verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte u.a. ...

