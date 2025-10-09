Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen nach Einbruch in Seniorenresidenz gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in eine Delmenhorster Seniorenresidenz sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag, 09. Oktober 2025, zwischen 01:30 und 05:00 Uhr, haben bislang unbekannte Personen ein Fenster eines Altenheims in der Düsternortstraße, Ecke Cramerstraße, aufgehebelt. Im Gebäude brachen sie verschlossene Türen auf und gelangten so in den Verwaltungsbereich, aus dem sie Bargeld entwendeten. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens waren noch nicht möglich.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell