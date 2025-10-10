PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Fußgängerin wurde am Donnerstag, 09. Oktober 2025, 20:40 Uhr, in Delmenhorst von einem Auto erfasst und verletzt.

Die 20-jährige Delmenhorsterin war zu Fuß auf dem Gehweg der Syker Straße unterwegs und querte diese bei grüner Ampel. Zeitgleich befuhr ein 20-jähriger Delmenhorster mit einem Kleinwagen die Langenwischstraße, aus der er bei ebenfalls Grünlicht zeigender Ampel nach links in die Syker Straße einbog. Hier kollidierte er ungebremst mit der jungen Frau.

Nach dem Unfall wurde die 20-Jährige von Ersthelfern betreut, ehe sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren wurde.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

