Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Wardenburg
Delmenhorst (ots)
Am Freitag, 10.10.2025, kam es im Zeitraum 14:45 - 17:00 Uhr in Wardenburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Bei den im Korrbäksweg bzw. Schehnberger Weg befindlichen Objekten wurden zunächst ein Fenster bzw. eine Seitentür gewaltsam geöffnet, bevor im Inneren nach Wertgegenständen gesucht wurde. Angaben zu evtl. erlangtem Diebesgut sind momentan nicht möglich. Der Sachschaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL
Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell