Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr führte am Freitag, 10.10.2025, gegen 16:00 Uhr auf der Ahlhorner Straße in Großenkneten neben Sachschäden zu vier leichtverletzten Personen. Eine 78-Jährige aus der Gemeinde Großenkneten befuhr dabei mit dem Pkw die Ahlhorner Straße in Richtung Großenkneten. In einer leichten Rechtskurve geriet sie dann mit dem Pkw auf die Gegenspur, wo es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw kam. Sowohl die 78-Jährige als auch die ebenfalls in der Gemeinde Großenkneten wohnhaften drei Insassen des anderen Pkw (37, 34 u. 7 Jahre alt) zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wiesen wirtschaftliche Totalschäden auf. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
i. A. Janßen, PHK
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

