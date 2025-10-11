Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrskontrolle durch angehende Polizeibeamtinnen und -beamte

Delmenhorst (ots)

Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch führte am Freitag, 10. Oktober 2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 23:30 Uhr, Verkehrskontrollen auf dem Hasporter Damm durch.

Die Einsatzkräfte, bei denen es sich vorrangig um Angehörige der Polizeiakademie handelte, erhielten zuvor eine Beschulung durch erfahrene Beamtinnen und Beamten. Im Anschluss setzten sie das theoretisch Erlernte mit sechs Teams in die Praxis um und überprüften dabei 60 Fahrzeuge und 75 Personen. Dabei leiteten sie Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Urkundenfälschung ein. Eine kontrollierte Person verstieß gegen Bestimmungen des Waffengesetzes, weil im Auto ein Einhandmesser zugriffsbereit mitgeführt wurde. Die Beamtinnen und Beamten ahndeten zudem verkehrsrechtliche Verstöße. In mehreren Fällen wurden Kinder ohne jegliche bzw. nur mit unzureichender Sicherung in Fahrzeugen befördert.

Ähnliche Kontrollen werden auch zukünftig durchgeführt, um die Sicherheit im Straßenverkehr kontinuierlich zu steigern. Durch die Überwachung der Einhaltung von straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften wird sicheres Verhalten im Straßenverkehr gefördert und dadurch das Risiko von Unfällen reduziert.

