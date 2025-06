BPOL NRW: Gesuchter stellt sich selbst - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Kleve (ots) - Am Donnerstagnachmittag, 26. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Bahnhof in Kleve einen 37-jährigen Ukrainer. Bei einer Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Kleve den Mann mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen Raub suchte. Der Gesuchte wurde daraufhin vor Ort festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur ...

