Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autofahrer in Stadland unter Betäubungsmitteleinfluss

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12.10.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham gegen 01:00 Uhr einen 25-jährigen Stadländer, der zuvor auf der Beckumer Straße in Stadland mit dem Pkw unterwegs war. Im Verlauf der Verkehrskontrolle ergab sich beim Betroffenen der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Nachdem sich durch einen Vortest auf Urinbasis der Verdacht erhärtet hatte, wurde durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Sollte dadurch der zweifelsfreie Nachweis des Einflusses gleich mehrerer Betäubungsmittel erbracht werden können, wird gegen den 25-Jährigen neben der Verkehrsordnungswidrigkeit auch ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell