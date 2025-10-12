Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Wohnhaus in Brake ++ Geschädigte unter Vorwand durch Täter abgelenkt ++ Zeugenaufruf

Bereits am Donnerstag, 09.10.2025, kam es gegen 16:00 Uhr in der Stieglitzstraße in Brake zu einem Diebstahl von Schmuck aus einem Wohnhaus. Dabei erschien eine weiblichen Person im Garten der 75-jährigen Geschädigten und teilte im Gespräch mit ihr mit, dass sie angeblich auf der Suche nach ihrem Hund sei und dieser sich im Garten der Geschädigten befinden könne. Während die Geschädigte die Frau im Garten bei der Suche begleitete, begab sich vermutlich ein Mittäter durch die offenstehende Terrassentür ins Haus und entwendete dort mehrere Schmuckstücke. Nachdem sich die ca. 40-jährige und mit einem weißen Anorak bekleidete Frau verabschiedet hatte, bemerkte die Geschädigte erst mit einigem Zeitverzug den Diebstahl. Hinweise in dieser Sache erbittet die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/9350.

