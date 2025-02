Polizei Braunschweig

POL-BS: Zivile Streife stoppt illegales Kraftfahrzeugrennen

Braunschweig (ots)

Altewiekring - Berliner Straße, 01.02.2025, 00:15 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag beobachtete eine zivile Streife wie sich zwei Fahrzeuge vom Altewiekring über die Hans-Sommer-Straße in Richtung Berliner Straße ein Rennen leisteten. Die Fahrzeuge gaben sich jeweils Signale per Lichthupe, überholten in einer Kolonne unbeteiligte Fahrzeuge und beschleunigten ihre Fahrzeuge, sodass die Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritten wurde. Unter Hinzuziehung weiterer Funkstreifen wurden die Fahrzeuge in Höhe des Rewe Marktes auf der Berliner Straße angehalten und kontrolliert und somit die circa fünf Kilometer lange Fahrt beendet.

Gegen die 20 Jahre und 23 Jahre alten Fahrer aus Vechelde und Braunschweig wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Bei einem der genutzten Autos handelt es sich um einen Mietwagen. Dieser wurde als Beweismittel beschlagnahmt.

