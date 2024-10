Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Autoreifen am Bahnhof Neubrücke

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

In der Nacht vom 29.10.24 auf den 30.10.24 kam es zu einem Diebstahl von Autoreifen an einem auf dem Bahnhofsparkplatz Neubrücke abgestellten PKW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

