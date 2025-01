BPOLI S: Zeugen gesucht: Gegenstände auf Bahngleise gelegt

Nürtingen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend (24.01.2025) in einem Zug zwischen Nürtingen und Tübingen versucht, eine Reisende sexuell zu belästigen. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 19-Jährige gegen 17:20 Uhr mit dem Zug, als der Unbekannte nach dem Halt in Nürtingen neben ihr Platz nahm. Dabei soll er so dicht an die Reisende gerutscht sein, dass er sie mit seinem Oberkörper ...

mehr