Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Nordenham verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei Personen am Sonntag, 12. Oktober 2025, gegen 15:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Zur Unfallzeit war eine 82-jährige Frau aus Brake mit einem Dacia auf der Adolf-Vinnen-Straße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 48-jährigen Nordenhamers, der die Straße mit einem VW in Richtung Blexen befuhr.

Die Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Beide Personen wurden verletzt, verzichteten aber auf die Hinzuziehung von Rettungskräften.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell