Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Stark alkoholisierter Autofahrer kommt in Esenshamm von der Fahrbahn ab

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag, 12. Oktober 2025, 14:20 Uhr, in Esenshamm von der Straße abgekommen.

Die Besatzung eines Rettungswagens kam auf der Straße Esenshammergroden, Ecke Oberdeicher Weg, auf einen VW zu, der mit der Front in einem Graben stand. Das Fahrzeug war an der Front erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Personen befanden sich nicht mehr im Auto. Die verständigte Polizei konnte über Zeugen den verantwortlichen Fahrer ausfindig machen. Er wurde schlafend in einer nahen Pension angetroffen. Der 38-jährige Mann aus Polen war leicht verletzt und so stark alkoholisiert, dass die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich war.

Gegen den 38-Jährigen ist ein Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet worden. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, in dem auch die Entnahme einer Blutprobe erfolgte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete eine Richterin die Beschlagnahme des Führerscheins an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell