Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer in Elsfleth gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag, 12. Oktober 2025, 08:10 Uhr, in Elsfleth kontrolliert.

Der 44-jährige Mann aus Elsfleth war mit einem VW auf der B212 in Elsfleth unterwegs und wurde in der Steinstraße gestoppt. Im Auto roch es nach Alkohol, den entsprechenden Konsum räumte der Mann auch ein. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,62 Promille.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein. Dem 44-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell