PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Autofahrer in Elsfleth gestoppt

Delmenhorst (ots)

Einen alkoholisierten Autofahrer hat die Polizei am Sonntag, 12. Oktober 2025, 08:10 Uhr, in Elsfleth kontrolliert.

Der 44-jährige Mann aus Elsfleth war mit einem VW auf der B212 in Elsfleth unterwegs und wurde in der Steinstraße gestoppt. Im Auto roch es nach Alkohol, den entsprechenden Konsum räumte der Mann auch ein. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,62 Promille.

Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein und beschlagnahmten den Führerschein. Dem 44-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren