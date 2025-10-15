Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Junge Radfahrerin bei Unfall in Lemwerder leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Radfahrerin ist am Dienstag, 14. Oktober 2025, gegen 11:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Lemwerder leicht verletzt worden.

Das zehnjährige Mädchen aus Lemwerder war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Industriestraße unterwegs und querte die Einmündung der Bardewischer Straße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem BMW eines 42-jährigen Bremers, der nach links in die Industriestraße einfahren wollte.

Das Mädchen wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Ein Transport ins Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Die entstandenen Sachschäden waren gering.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell