Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Höhenbegrenzungssperre auf Supermarkt-Parkplatz in Brake beschädigt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Brake ist am Dienstag, 14. Oktober 2025, die Höhenbegrenzungssperre beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von 13:00 bis 14:15 Uhr ist eine bislang unbekannte Person mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug auf in der Zufahrt des Parkplatzes in der Straße "Am Stadion" mit der Anlage kollidiert. Mit der Sperre soll das Befahren des Parkplatzes mit zu hohen Fahrzeugen verhindert werden. Ein Pfeiler der Anlage wurde durch den Zusammenstoß stark verbogen, es entstanden Schäden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Wer Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

