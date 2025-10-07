PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brand einer Gartenlaube in Hausnähe

  • Bild-Infos
  • Download

Mönchengladbach-Schrievers, 07.10.2025, 10:55 Uhr, Dahlener Straße (ots)

Gegen 10:55 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand auf der Dahlener Straße alarmiert. Passanten und Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung im hinteren Bereich eines Wohnhauses bemerkt.

Die ersteintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung und verschafften sich gewaltsam Zugang zum betroffenen Grundstück. Es brannte eine Gartenlaube, das Hauptgebäude war nicht betroffen.

Das Feuer konnte von zwei Trupps unter Einsatz von Pressluftatmern und C-Rohren schnell unter Kontrolle gebracht werden. Angrenzende Gebäude konnten so vor weiteren Schäden bewahrt werden.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Dahlener Straße in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), der Abrollbehälter Atemschutz und der Gerätewagen Hygiene aus dem Technik- und Logistikzentrum (Holt), ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Stephan Müller

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

