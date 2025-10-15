Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst ist am Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 07:50 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 33-jähriger Bremer mit einem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen Stickgras und Huchting geriet er aus Unachtsamkeit auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hier mit dem Ford eines 36-Jährigen aus Hude.

Der 36-Jährige klagte nach dem Unfall übe Schmerzen im Oberkörper, ein Rettungswagen musste die Unfallstelle aber nicht anfahren. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war bis 08:40 Uhr blockiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell