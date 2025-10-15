PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B75 in Delmenhorst ist am Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 07:50 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden.

Zur Unfallzeit war ein 33-jähriger Bremer mit einem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Bremen unterwegs. Zwischen Stickgras und Huchting geriet er aus Unachtsamkeit auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hier mit dem Ford eines 36-Jährigen aus Hude.

Der 36-Jährige klagte nach dem Unfall übe Schmerzen im Oberkörper, ein Rettungswagen musste die Unfallstelle aber nicht anfahren. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Der rechte Fahrstreifen war bis 08:40 Uhr blockiert.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren