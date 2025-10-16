Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst ist am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 18:30 Uhr, ein Autofahrer leicht verletzt worden. Es entstanden hohe Schäden.

Zur Unfallzeit waren ein 70-jähriger Mann aus Delmenhorst und ein 44-jähriger Delmenhorster mit ihren Autos auf dem Hasporter Damm in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Berliner Straße mussten sie bei Rotlicht halten. Das erkannte der folgende 22-Jährige aus Delmenhorst zu spät und fuhr mit einem Mercedes auf den Audi des 44-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde er noch gegen den Honda des 70-Jährigen geschoben.

Der 44-Jährige musste nach dem Unfall mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Sein Audi und der Mercedes des Unfallverursachers waren nicht mehr fahrbereit. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Auf dem Hasporter Damm kam es bis ungefähr 20:00 Uhr zu Behinderungen.

