Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Viel Glück hatte ein junger Autofahrer am Mittwoch, 15. Oktober 2025, 14:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 in Großenkneten.

Der 19-jährige Cloppenburger war zur Unfallzeit mit einem VW auf der Autobahn in Richtung Dreieck Ahlhorn unterwegs. Aus Unachtsamkeit fuhr er zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten auf das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges auf. Nach dieser Kollision schleuderte er nach links über die Fahrbahn, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Der junge Autofahrer und auch der 58-jährige Fahrer des Sattelzuges aus Hude blieben unverletzt. Am VW des 19-Jährigen entstand aber wirtschaftlicher Totalschaden. Der Unterfahrschutz des Sattelanhängers wurde durch den Aufprall abgerissen. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Der nicht mehr fahrbereite VW wurde nach dem Unfall auf den Seitenstreifen geschoben. Bis zur Bergung um 17:00 Uhr musste der rechte Fahrstreifen gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Albert Seegers
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

