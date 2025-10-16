Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zwei Autos im Stadtgebiet entwendet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl von zwei Autos in Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen.

Zunächst verständigte am Donnerstag, 16. Oktober 2025, ein Anwohner der Margarethenstraße die Polizei, nachdem ihm am Morgen aufgefallen war, dass sein weißer Toyota nicht mehr vor dem Haus stand. Bei der Überprüfung seiner Überwachungsanlage konnte der Diebstahl des Autos auf den Zeitraum zwischen 00:40 und 00:50 Uhr begrenzt werden. In den Aufzeichnungen waren zwei Personen zu sehen, die eine Seitenscheibe des Fahrzeugs aufhebelten, so die Tür öffnen konnten und den Motor auf unbekannte Art und Weise starteten.

In unmittelbarer Nähe zu diesem Tatort fiel einer Mitarbeiterin eines Pflegedienstes wenig später auf, dass auch der von ihr genutzte Toyota nicht mehr vor dem Mehrfamilienhaus in der Syker Straße stand. Die Geschädigte war auch in diesem Fall noch im Besitz aller Schlüssel des ebenfalls weißen Autos. Sehr wahrscheinlich bestehen Zusammenhänge zwischen beiden Diebstählen, weshalb die Tatzeit auch hier zwischen 00:30 und 01:30 Uhr vermutet wird.

Wer im Bereich der Margarethenstraße bzw. der Syker Straße, zwischen Annenheider Damm und An der Riede, verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, unter 04221/1559-0 Kontakt mit der Polizei Delmenhorst aufzunehmen.

