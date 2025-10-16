Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugen nach Diebstahl in Wardenburg gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach dem schweren Diebstahl von Spezialwerkzeugen in Wardenburg bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 15. Oktober 2025, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 16. Oktober 2025, 06:30 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zum Gelände einer Rohrleitungsbau-Firma in der Straße "Am Schlatt" verschafft. In der Folge wurden auf dem Gelände abgestellte Transporter aufgebrochen und geladene Werkzeuge und Maschinen entwendet.

Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Gewerbegebiet gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

