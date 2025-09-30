PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509144

Velbert / Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

   --- Velbert ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag (29. September 2025) in ein Einfamilienhaus an der Von-Behring-Straße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelten sie ein Fenster zum Badezimmer auf, wodurch sie dann in das Haus gelangten. Dieses durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Entwendet wurden unter anderem ein kleiner Tresor mit Bargeld sowie Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

   --- Hilden ---

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Montag (29. September 2025) in die Räumlichkeiten eines Cafés an der Mittelstraße eingebrochen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brachen sie hierzu die Eingangstür auf. Im Café selbst brachen sie mehrere Schränke und Spinde sowie einen Zigarettenautomaten auf. Was entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

