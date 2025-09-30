Polizei Mettmann

POL-ME: Nach schwerem Verkehrsunfall in der Urdenbacher Kämpe: Drittes Todesopfer - 2509142

Monheim am Rhein (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, kam es am Samstagabend (9. August 2025) in der Urdenbacher Kämpe in Monheim am Rhein zu einem äußerst tragischen Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche noch an der Unfallstelle verstorben waren (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2508041 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6093692).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist am Montag (29. September 2025) im Krankenhaus ein weiterer Mitfahrer, ein 17 Jahre alter Langenfelder, an den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen verstorben.

Zu den Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache hatten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie die Kreispolizeibehörde Mettmann am 11. September 2025 folgende gemeinsame Pressemeldung veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6115510

