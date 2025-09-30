PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: Nach schwerem Verkehrsunfall in der Urdenbacher Kämpe: Drittes Todesopfer - 2509142

POL-ME: Nach schwerem Verkehrsunfall in der Urdenbacher Kämpe: Drittes Todesopfer - 2509142
  • Bild-Infos
  • Download

Monheim am Rhein (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete, kam es am Samstagabend (9. August 2025) in der Urdenbacher Kämpe in Monheim am Rhein zu einem äußerst tragischen Verkehrsunfall, bei dem zwei Jugendliche noch an der Unfallstelle verstorben waren (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2508041 unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6093692).

   --- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, ist am Montag (29. September 2025) im Krankenhaus ein weiterer Mitfahrer, ein 17 Jahre alter Langenfelder, an den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen verstorben.

Zu den Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache hatten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf sowie die Kreispolizeibehörde Mettmann am 11. September 2025 folgende gemeinsame Pressemeldung veröffentlicht:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6115510

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren