POL-ME: 63-jähriger Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2509139
Wülfrath (ots)
Am Sonntagmittag, 28. September 2025, stürzte in Wülfrath ein 63-jähriger Pedelec-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 14 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pedelec den Oberdüsseler Weg in Richung Koxhof. Aufgrund des starken Gefälles betätigte er nach eigenen Angaben die Hinterradbremse, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Pedelec und stürzte.
Ein anwesender Zeuge leistete bei dem schwer Verletzten Erste Hilfe. Er wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein.
