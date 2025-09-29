Polizei Mettmann

POL-ME: Erstmeldung: Radfahrer lebensgefährlich verletzt - 2509136

Velbert (ots)

In Velbert ist am Montag (29. September 2025) ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Folgendes war nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse geschehen:

Gegen 16:45 Uhr fuhr ein 54 Jahre alter Wuppertaler mit seinem Auto der Marke Honda über die Stahlstraße in Richtung der Bleibergstraße. Als er den Kreuzungsbereich mit der Langenberger Straße passierte, missachtete er nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen aus bislang nicht geklärter Ursache einen 65 Jahre alten Hattinger, der mit seinem Fahrrad vorfahrtberechtigt die Kreuzung aus Velbert-Mitte kommend in Richtung Langenberg passierte.

Hierbei stieß das Auto gegen den Radfahrer, der auf die Motorhaube geladen und anschließend zu Boden geschleudert wurde. Obwohl der Radfahrer einen Helm trug, erlitt er schwere Kopfverletzungen.

Alarmierte Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Sie forderten zur weiteren Versorgung vorsorglich einen Rettungshubschrauber an, der wenig später an der Unfallstelle eintraf. Letztlich wurde der Radfahrer jedoch mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Der Autofahrer blieb unverletzt und benötigte keine medizinische Betreuung.

