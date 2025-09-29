Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509138

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 24. September 2025, bis Donnerstagmittag, 25. September 2025, wurde auf dem Rotdornweg ein VW Tayron durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer des grauen VW hatte sein Auto gegen 15 Uhr im dortigen Wendehammer abgestellt. Am nächsten Tag stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür fest. Die Unfallverursacherin oder der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem VW Tayron entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

Am Sonntag, 28. September 2025, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in Langenfeld einen Toyota Corolla, der in der Schneiderstraße in Höhe der Hausnummer 12 parkte. Dabei entstand zwischen 18:15 Uhr und 20 Uhr am Heck des Toyota ein Schaden in einer geschätzten Höhe von 3.000 Euro. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher entfernte sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Samstag, 20. September 2025, beschädigte ein unbekanntes Auto die Einfahrtssäule zum Parkplatz eines Restaurants in Monheim am Rhein. Zeugen beobachteten bei dem Unfall auf Höhe der Klappertorstraße 47 einen Fahrer mit der folgenden Beschreibung:

- männlich - 60 bis 80 Jahre alt - grau-weiße, mittellange Haare

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Zwischen Mittwoch, 24. September 2025, 17 Uhr und Donnerstag, 25. September 2025, 12 Uhr beschädigte in Erkrath-Hochdahl ein unbekanntes Fahrzeug einen Peugeot 307. Dabei entstand ein Schaden von geschätzt 1.000 Euro am Außenspiegel und der linken Seite des Autos, das auf der Stahlstraße in Höhe der Hausnummer 20 parkte. Die Unfallverursacherin oder der Verursacher entfernten sich, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

