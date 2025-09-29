Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnwagen gestohlen - Polizei ermittelt und sucht Hinweise - 2509133

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Sonntag, 28. September 2025, entwendeten unbekannte Täter in Haan-Gruiten einen Wohnwagen der Marke Dethleffs. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der in der Straße Champagne abgestellte Wohnwagen des Typs 5DD aus dem Baujahr 2020 mit Wuppertaler Kennzeichen (W) wurde in der Nacht auf Sonntag zwischen 3:30 Uhr und 4:20 Uhr entwendet, wie vorhandene Videoaufzeichnungen belegen. Zwei unbekannte Männer koppelten den Anhänger dabei an einen SUV und entfernten sich. Eine konkrete Beschreibung der Täter liegt derzeit nicht vor. Der Gesamtschaden liegt bei geschätzten 29.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt in Haan-Gruiten Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Haan unter 02129 9328-6480 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell