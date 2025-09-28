POL-ME: Containerbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2509132

Polizei Mettmann

Hilden (ots)

Am Sonntagmorgen, 28. September 2025, brannte in Hilden ein Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 6:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Müllcontainer am Frans-Hals-Weg in Hilden gerufen. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der an der Hausnummer 15 abgestellte Müllcontainer vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur genannten Zeit am Frans-Hals-Weg etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.

