POL-ME: Containerbrand: Polizei bittet um Hinweise - 2509132
Hilden (ots)
Am Sonntagmorgen, 28. September 2025, brannte in Hilden ein Müllcontainer. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:
Gegen 6:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden Müllcontainer am Frans-Hals-Weg in Hilden gerufen. Trotz des schnellen Löscheinsatzes der Feuerwehr brannte der an der Hausnummer 15 abgestellte Müllcontainer vollständig ab. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Die Polizei fragt:
Wer hat zur genannten Zeit am Frans-Hals-Weg etwas Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizei in Hilden unter 02103 898-6410 jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell