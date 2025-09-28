PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: Alkoholisierter Pedelecfahrer schwer verletzt - 2509131

Haan (ots)

Am Freitag, 26. September 2025, wurde in Haan ein alkoholisierter Pedelecfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 23:50 Uhr befuhr der 51-jährige Solinger die Ohligser Straße in Richtung Hildener Straße. In Höhe der Düsseldorfer Straße verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, kollidierte mit einem geparkten Dacia Dokker und stürzte. Dabei wurde er schwer verletzt.

Bei der Unfallaufnahme gab der 51-Jährige den Einsatzkräften gegenüber an, Alkohol getrunken zu haben. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,48 Promille (0,74 mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung ordneten die Polizistinnen und Polizisten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an, die im Anschluss an die medizinische Versorgung im Krankenhaus durchgeführt wurde.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

