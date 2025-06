Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen-Wittershausen

Lkr. Rottweil) - Körperliche Auseinandersetzung außerhalb eines Festivalgeländes- Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (22.06.2025)

Vöhringen-Wittershausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es außerhalb eines Festivalgeländes in Vöhringen-Wittershausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der zwei Männer verletzt worden sind.

Gegen 03:15 Uhr gerieten mehrere Personen in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug ein 21-Jähriger zunächst einem 29-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht. Anschließend griff er einen 28-Jährigen an, der zu Boden stürzte. Als dieser zu Boden ging, trat er ihn gegen den Kopf. Aus der um die Prügelei entstandene Menschentraube lösten sich zwei weitere Männer im Alter von 22 und 24 Jahren und traten ebenfalls auf den am Boden Liegenden ein.

Der 28-Jährige kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige erlitt leichtere Verletzungen und verzichtete auf eine medizinische Versorgung.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell