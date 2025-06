Stockach (ots) - Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro haben unbekannte Randalierer im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmorgen an der Grundschule in der Tuttlinger Straße verursacht. Die Unbekannten warfen insgesamt rund zehn Scheiben mit Steinen ein, wobei "lediglich" die äußere ...

