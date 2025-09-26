Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2509129

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 25. September 2025, ereignete sich zwischen 5:50 Uhr und 14:25 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Hilden, bei der ein Volvo V40 auf einem Parkplatz des St. Josef Krankenhauses an der Walder Straße beschädigt wurde. Die unbekannte Verursacherin oder der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne eine ordnungsgemäße Schadensregulierung zu ermöglichen. Der Volvo wurde am rechten Außenspiegel beschädigt, der Schaden beträgt nach vorläufiger Schätzung 150 Euro.

In der Zeit von Samstag, 20. September 2025, gegen 20 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, gegen 8:20 Uhr, kam es am Schwanenplatz in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Fahrerin oder ein unbekannter Fahrer stieß beim Einparken in Höhe der Hausnummer 7 gegen ein Poller, beschädigte diesen und entfernte sich danach in unbekannte Richtung. Vermutlich handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Toyota Hilux. Der Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

