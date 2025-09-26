Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509127

Erkrath / Langenfeld / Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Erkrath ---

Zwischen Mittwoch, 24. September 2025, 12 Uhr, und Donnerstag, 25. September 2025, 7 Uhr, drangen unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Pfarrhaus an der Kirchstraße ein. Sie beschädigten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes und durchsuchten die Räume. Die Polizei ermittelt zurzeit, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Am frühen Morgen des Freitags, 26. September 2025, alarmierte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei wegen eines Einbruchs in Langenfeld. Unbekannte drangen dabei in die Halle eines metallverarbeitenden Unternehmens in Langenfeld ein. Durch ein eingeschlagenes Fenster verschafften die Täter sich gegen 1:20 Uhr Zugang zum Gebäude in der Poensgenstraße. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beobachtete zwei Personen, die wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - Bart - weißer Overall, helle Schuhe

Person 2:

- männlich - Handschuhe - dunkle Hose, helle Schuhe - heller Parka mit Kapuze

Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Trotz eines eingesetzten Diensthundes und einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht ermittelt werden.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Zwischen 8 Uhr und 18:30 Uhr drangen Unbekannte am Donnerstag, 25. September 2025, in Mettmann in eine Wohnung am Käthe-Kollwitz-Ring ein. Sein hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

