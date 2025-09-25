Polizei Mettmann

POL-ME: Schockanruf: 83-jährige Velberterin um wertvollen Goldschmuck betrogen - 2509123

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 24. September 2025, wurde in Velbert-Neviges eine 83-jährige Seniorin das Opfer eines Schockanrufs. Unbekannte betrogen sie um Schmuck im Wert einer sechsstelligen Summe. Die Polizei bittet um Hinweise und warnt erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen der Täterinnen und Täter.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 19:30 Uhr wurde die 83-Jährige von einer Frau angerufen, die sich als ihre Schwiegertochter ausgab. Sie täuschte vor, dass der Sohn der Velberterin einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Frau verstorben sei. Ihr Sohn sei daraufhin festgenommen worden. Eine Kautionszahlung könne jedoch die sofortige Inhaftierung des Sohnes vermeiden. Die Seniorin stimmte dem Vorschlag zu und übergab gegen 20:15 Uhr an der Haustür an der Elberfelder Straße eine rote Schmuckdose mit Goldschmuck im sechsstelligen Wert an einen unbekannten Abholer.

Der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung und wird beschrieben als:

- circa 40 bis 50 Jahre alt - normale Figur - blass - mit grauen Haaren - trug graue Arbeitskleidung - mit europäischem Erscheinungsbild

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat am Mittwochabend, 24. September 2025 an der Elberfelder Straße in Velbert-Neviges etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter 02051 946-6110 jederzeit entgegen.

Die Polizei stellt klar:

Es werden keine sogenannten "Kautionszahlungen" von Polizei oder Staatsanwaltschaft gefordert oder angenommen, um Angehörige, die eine angeblich schwere Straftat begangen oder einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben, vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Polizei wird Sie auch niemals am Telefon nach Ihren Vermögensverhältnissen fragen, oder Bargeld oder andere Wertgegenstände in vermeintlich "amtliche Verwahrung" nehmen oder prüfen. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter 110 an!

