POL-ME: Auffahrunfall an roter Ampel - hoher Sachschaden -2509122

Velbert (ots)

Am Mittwoch, 24. September 2025, ereignete sich auf der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert ein Auffahrunfall mit hohem Sachschaden. Eine 51-jährige Autofahrerin wurde leicht verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 13:30 Uhr befuhr eine 57-jährige Velberterin mit ihrem Smart ForTwo die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Berliner Straße. Auf Höhe der Hausnummer 105 prallte sie auf den BMW X4 einer 51-Jährigen, die mit ihrem Auto an der roten Ampel an der Kreuzung Blumenstraße wartete.

Die Fahrerin des BMW wurde durch den Aufprall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 12.000 Euro.

