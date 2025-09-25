Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2509120

Erkrath / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 24. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 17 und 22:30 Uhr in eine Lagerhalle an der Borsigstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

In der Nacht auf Donnerstag, 25. September 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 0:10 Uhr in eine Firma an der Bessemerstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Fensterscheibe Zutritt und lösten einen Alarm aus. Sofort alarmierte Einsatzkräfte der Polizei umstellten das Gebäude, konnten aber keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

