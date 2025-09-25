PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mettmann

POL-ME: 78-jähriger Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben - 2509126

POL-ME: 78-jähriger Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben - 2509126
  • Bild-Infos
  • Download

Monheim am Rhein (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, ist am Sonntag (14. September 2025) ein 78 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer in Monheim am Rhein schwer verletzt worden (siehe dazu unsere Pressemeldung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6117574).

   --- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann nun mitgeteilt wurde, ist der Monheimer leider in der Nacht auf den heutigen Donnerstag (25. September 2025) im Krankenhaus an den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen verstorben.

Der 78-Jährige hatte nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen die Straße überquert, ohne den heranfahrenden Rennradfahrer zu bemerken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Pedelecfahrer zu Boden stürzte. Er trug bei dem Unfall keinen Helm und erlitt schwerste Kopfverletzungen, weshalb er zunächst mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden war.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mettmann mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Weitere Meldungen: Polizei Mettmann
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren