POL-ME: 78-jähriger Pedelecfahrer an den Folgen seiner Verletzungen verstorben - 2509126

Monheim am Rhein (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, ist am Sonntag (14. September 2025) ein 78 Jahre alter Pedelecfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Rennradfahrer in Monheim am Rhein schwer verletzt worden (siehe dazu unsere Pressemeldung unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/6117574).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Wie der Kreispolizeibehörde Mettmann nun mitgeteilt wurde, ist der Monheimer leider in der Nacht auf den heutigen Donnerstag (25. September 2025) im Krankenhaus an den Folgen seiner bei dem Unfall erlittenen Verletzungen verstorben.

Der 78-Jährige hatte nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen die Straße überquert, ohne den heranfahrenden Rennradfahrer zu bemerken. Hierbei kam es zum Zusammenstoß, wobei der Pedelecfahrer zu Boden stürzte. Er trug bei dem Unfall keinen Helm und erlitt schwerste Kopfverletzungen, weshalb er zunächst mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden war.

