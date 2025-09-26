POL-ME: Zwei Handwerkerautos aufgebrochen: Polizei bittet um Hinweise - 2509128

Polizei Mettmann

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Donnerstag, 25. September 2025, wurden in Langenfeld zwei Handwerkerautos aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

In der Zeit von Mittwochabend, 24. September 2025, gegen 17 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 25. September 2025, gegen 7 Uhr, wurde am Tulpenweg in Höhe der Hausnummer 11 ein Opel Vivaro aufgebrochen. Die unbekannten Täterinnen oder Täter entwendeten eine hochwertige Schlagbohrmaschine, einen Werkzeugkoffer und eine Presszange.

Ungefähr sechs Kilometer entfernt brachen Unbekannte im selben Zeitraum auf der Rheindorfer Straße einen Ford Transit auf. Sie stahlen drei Bohrmaschinen, einen Stemmhammer, einen Winkelschleifer und mehrere Akkus.

Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat zur Tatzeit am Tulpenweg oder an der Rheindorfer Straße verdächtige Personen beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter 02173 288-6310 jederzeit entgegen.

