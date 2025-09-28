PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall: Motorradfahrer schwer verletzt - 2509130

Mettmann (ots)

Am Samstag, 27. September 2025, wurde in Mettmann ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15 Uhr befuhr der Düsseldorfer mit seiner Triumph Speed 400 die Düsseldorfer Straße in Richtung Düsseldorf. In einer Kurve in Höhe des Hoppenhofwegs verlor er aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte.

Der Fahrer der Triumph wurde dabei schwer verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn mit einem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Maschine wurde abgeschleppt.

