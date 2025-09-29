Polizei Mettmann

POL-ME: E-Scooter-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt - 2509135

Bild-Infos

Download

Haan (ots)

Am Sonntagmittag, 28. September 2025, stürzte in Haan der 44-jährige Fahrer eines E-Scooters aus bisher ungeklärter Ursache und wurde lebensgefährlich verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:40 Uhr befuhr ein 44-jähriger Solinger auf seinem E-Scooter die Robert-Koch-Straße in Richtung Alleestraße. Nach Zeugenangaben verlor er vor der Einmündung zur Straße Am Bollenberg die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 44-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt. Zufällig anwesende Zeugen leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungskräfte. Der Solinger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung des Unfallhergangs führte ein Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Wuppertal Ermittlungen an der Unfallörtlichkeit durch.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell