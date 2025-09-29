Polizei Mettmann

POL-ME: VW Multivan gestohlen - 2509134

Ratingen (ots)

Am Freitag, 26. September 2025, stahlen Unbekannte in Ratingen-Hösel einen VW Multivan. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Unbekannte Täterinnen oder Täter entwendeten den schwarzen VW der Baureihe T6 am Freitagmorgen zwischen 7:40 Uhr und 8:05 Uhr in der Straße Peddenkamp. Das sechs Jahre alte Auto mit Mettmanner Kennzeichen (ME) war in einer Hauseinfahrt abgestellt. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden in Höhe von geschätzt 40.000 Euro.

Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat am Freitagmorgen am angegebenen Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

