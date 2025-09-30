POL-ME: Mülltonnenbrand - Polizei sucht Hinweise - 2509140

Polizei Mettmann

Am Sonntag, 28. September 2025, brannte in Hilden eine Papiermülltonne. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 20:15 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge die brennende Papiermülltonne, die am Clarenbachweg in Höhe der Hausnummer 2 vor dem dortigen Mehrfamilienhaus auf einem Vorplatz abgestellt war. Er alarmierte die Polizei und Feuerwehr. Diese konnte den Brand löschen, jedoch nicht verhindern, dass die Tonne stark beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat am Sonntagabend am angegebenen Ort Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Diese nimmt die Polizei Hilden unter 02103 898 - 6410 jederzeit entgegen.

