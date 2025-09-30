POL-ME: 59-Jähriger beraubt - die Polizei bittet um Hinweise - 2509141
Mettmann (ots)
In der Nacht auf Sonntag, 28. September 2025, raubte ein Duo in Mettmann einem 59-Jährigen sein Handy sowie seine Schlüssel. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:
Gegen 4:50 Uhr ging ein 59-Jähriger zu Fuß entlang der Beethovenstraße in Richtung Haydnstraße. Eigenen Angaben zufolge kamen ihm hierbei zwei Männer entgegen, die ihn aufforderten, sein Smartphone auszuhändigen.
Als der 59-Jährige sich weigerte, stieß ihn einer der beiden Männer in ein Gebüsch, wobei der Mettmanner leicht verletzt wurde.
Das Duo entwendete anschließend sein Handy sowie einen Schlüsselbund und floh in unbekannte Richtung.
Der 59-Jährige erstattete erst am Folgetag Anzeige bei der Polizei. Er konnte hierbei die Täter lediglich als circa 18 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet beschreiben. Einer der Männer hatte ein südländisches Erscheinungsbild und soll gebrochenes Deutsch gesprochen haben.
Die Polizei ermittelt und fragt:
Wer hat die Tat am frühen Sonntagmorgen auf der Beethovenstraße beobachtet oder kann sonstige Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizei Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de
Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.me/?hl=de
X: https://twitter.com/polizei_nrw_me
WhatsApp-Kanal:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Wir haben jetzt auch einen eigenen WhatsApp-Kanal!
Hier informieren wir über wichtige und interessante Polizeimeldungen:
https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAl7vKEgGfNSUkFwp3g
Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell