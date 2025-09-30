Polizei Mettmann

POL-ME: Dank aufmerksamer Zeugen: Polizei nimmt Einbrecher auf frischer Tat fest - 2509143

Ratingen (ots)

Couragierten Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in Ratingen in der Nacht auf Dienstag, 30. September 2025, zwei Einbrecher auf frischer Tat festnehmen konnte.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 1:20 Uhr alarmierten aufmerksame Zeugen die Polizei, als zwei Männer augenscheinlich versuchten, die Glasschiebetüren eines Geschäftes am Marktplatz gewaltsam zu öffnen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flohen die Täter. Sie konnten jedoch von den Einsatzkräften im Umfeld versteckt gefunden und festgenommen werden.

Die 44 und 52 Jahre alten Tatverdächtigen aus den Niederlanden wurden zur Polizeiwache in Ratingen gebracht.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Männer versucht hatten, gewaltsam in insgesamt drei Geschäfte am Marktplatz einzubrechen. Die Polizistinnen und Polizisten stellten Einbruchwerkzeug sicher und leiteten gleich mehrere Ermittlungsverfahren ein.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Derzeit wird noch geprüft, ob das Duo einem Haftrichter vorgeführt wird.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell